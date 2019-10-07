Лукашенко пошутил про грузин на черных «Волгах»

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Бывший президент Грузии в эти дни находится в Минске – он прилетел на форум «Минский диалог». В понедельник, 7 октября, Георгия Маргвелашвили во Дворце Независимости принял Александр Лукашенко. Он отметил, что между странами давно установились не только деловые, но и дружеские отношения:

- Я считаю, что белорусы заслужили любовь от грузин. Мы всегда с уважением относились к грузинскому народу. Я вам рассказывал, еще с советских времен мы уважали и любили грузин, завидовали им. Потому что грузины всегда были продвинутые, ездили на белых или черных «Волгах, – рассказал Лукашенко в эфире телеканала «Мир». Георгий Маргвелашвили засмеялся.

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