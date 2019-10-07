2019-10-07T18:24:56+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко пошутил про грузин на черных «Волгах»

Президент Беларуси принял экс-президента Грузии Георгия Маргвелашвили
Григорий ГРИБОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бывший президент Грузии в эти дни находится в Минске – он прилетел на форум «Минский диалог». В понедельник, 7 октября, Георгия Маргвелашвили во Дворце Независимости принял Александр Лукашенко. Он отметил, что между странами давно установились не только деловые, но и дружеские отношения:

- Я считаю, что белорусы заслужили любовь от грузин. Мы всегда с уважением относились к грузинскому народу. Я вам рассказывал, еще с советских времен мы уважали и любили грузин, завидовали им. Потому что грузины всегда были продвинутые, ездили на белых или черных «Волгах, – рассказал Лукашенко в эфире телеканала «Мир». Георгий Маргвелашвили засмеялся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Видеофакт: Лукашенко в Батуми попробовал домашнюю чурчхелу и местный самогон

Лукашенко продегустировал в Грузии 125-летний коньяк, подарил трактор своему коллеге, а Николай сыграл Шуберта для грузинского митрополита

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Бресткой крепости рабочие случайно наткнулись на боеприпасы: 170 снарядов и гранаты
Безработный витебчанин на прокатном электросамокате сбил двух женщин и сбежал
До конца года Лукашенко отправится в Евросоюз с официальным визитом
«И клиент, и закладчик»: в Минске задержали 18-летнего минера
Минчанин угнал машину коллеги из любопытства и попал на ней в ДТП
Иностранный студент вместо оплаты за проживание едва не зарезал квартирную хозяйку
В Гродненской области более 1,4 тысячи домов и квартир пустуют
В Бобруйске двухлетний мальчик выпал с пятого этажа, пока мама была на кухне
В Глубокском районе погибли водитель и пассажир «Ауди»: легковой автомобиль столкнулся с грузовиком
В витебских лесах пропали три женщины, их ищут вторые сутки
Авария на проспекте Независимости в Минске: один человек погиб, двое в больнице
В Минске «Пежо» столкнулся со столбом, водителя пришлось вырезать из машины
Уборщица украла у посетителя ночного клуба 400 долларов
В Минске мужчина проверял походную плитку и устроил пожар, эвакуировали 9 соседей
На Мозырском НПЗ перевернулся автобус с рабочими - погиб пассажир
В Витебске мать и сын пошли выбивать долг: сын два раза влезал в окно к должнику, а потом избил его и ограбил
В Бресте судят россиянку, которая пыталась перевезти через границу более ста килограммов экстази
Мошенники обчистили карточки двоих жителей Пинского района, у одного из них украли 2000 долларов
Белоруса, который пропал в России вместе с машиной, нашли в реанимации
7 октября в Минске обещают дождь и мокрый снег
В Минске обновят общественный транспорт
В переписи населения приняли участие уже больше полумиллиона человек
Подробности ДТП на трассе М1: один из пассажиров умер
В Минске мотоциклист столкнулся с легковушкой
Строительные леса с обелиска на площади Победы снимут на следующей неделе
В Столбцовском районе случилось ДТП с участием двух автомобилей и фуры