Минчанин угнал машину коллеги из любопытства и попал на ней в ДТП

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Дорожно-транспортное происшествие с автоугоном было зафиксировано на днях в Минске, проинформировали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Известно, что виновник и аварии, и угона совершил нарушения из-за… любопытства. Мужчина трудится на стройке на улице Героев Сталинграда. Вместе с коллегой накануне они работали на строительстве многоэтажки. Во время перерыва мужчины пообедали, а потом разошлись по рабочим места. Хозяин «Тойота Превия» оставил ключи от машины в бытовке, и это заметил угонщик.

– Фигурант увидел оставленные ключи и захотел прокатиться на иномарке. Однако уехать далеко у него не получилось, выезжая со стоянки он протаранил впереди припаркованные машины. Сотрудники ГАИ определили, что автоугонщик сел за руль пьяным из-за чего и совершил аварию, – уточнили в пресс-службе.

Оперативникам 36-летний слесарь признался, что украл ключи от авто из любопытства: ему очень хотелось узнать насколько мощной является «Превия».

– После ДТП у автомобиля технические неисправности не выявлены, поврежден только бампер. Авто в тот же день было передано хозяину, – уточнили в ГУВД.

Дело об угоне передано на правовую оценку.