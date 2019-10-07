2019-10-07T18:48:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«И клиент, и закладчик»: в Минске задержали 18-летнего минера

Свертки расфасованного наркотика нашлись у молодого человека дома
Надежда БУТОВИЧ
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Задержанный минчанин работал на один из интернет-магазинов психотропов. Фото: ГУВД Мингорисполкома.Задержанный минчанин работал на один из интернет-магазинов психотропов. Фото: ГУВД Мингорисполкома.
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На одной из улиц белорусской столицы на днях правоохранители с поличным задержали безработного 18-летнего минчанина наркосбытчика, проинформировали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Молодого человека сотрудники наркоконтроля остановили на улице Свислочская. При себе у сбытчика было около 0,89 грамма психотропа Альфа-PVP.

– На допросе ранее не судимый фигурант признался, что не только употребляет наркотики, но и работает закладчиком в одном из запрещенных интернет-магазинов, торгующих психотропами. Также о сказал, что дома у него хранится приготовленная для «мин» партия вещества, – прокомментировали в пресс-службе.

В квартире задержанного были найдены 62 свертка с опасным психотропом – параметилэфедроном, общий вес составил 64 грамма. Там же были обнаружены средства для фасовки: изолента, мерные ложки, пакетики для упаковки, электронные весы.

– Сейчас оперативники пытаются установить канал поставки наркотиков. Материалы дела переданы на правовую оценку действий минчанина, – добавили в ГУВД.

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