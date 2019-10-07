«И клиент, и закладчик»: в Минске задержали 18-летнего минера
На одной из улиц белорусской столицы на днях правоохранители с поличным задержали безработного 18-летнего минчанина наркосбытчика, проинформировали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Молодого человека сотрудники наркоконтроля остановили на улице Свислочская. При себе у сбытчика было около 0,89 грамма психотропа Альфа-PVP.
– На допросе ранее не судимый фигурант признался, что не только употребляет наркотики, но и работает закладчиком в одном из запрещенных интернет-магазинов, торгующих психотропами. Также о сказал, что дома у него хранится приготовленная для «мин» партия вещества, – прокомментировали в пресс-службе.
В квартире задержанного были найдены 62 свертка с опасным психотропом – параметилэфедроном, общий вес составил 64 грамма. Там же были обнаружены средства для фасовки: изолента, мерные ложки, пакетики для упаковки, электронные весы.
– Сейчас оперативники пытаются установить канал поставки наркотиков. Материалы дела переданы на правовую оценку действий минчанина, – добавили в ГУВД.
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