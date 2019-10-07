2019-10-07T19:17:57+03:00
Политика
КП Беларусь

До конца года Лукашенко отправится в Евросоюз с официальным визитом

Об этом заявил глава дипведомства Беларуси
Надежда БУТОВИЧ
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Визит в Европу состоится, когда будет предопределена его результативность. Фото: belta.by.Визит в Европу состоится, когда будет предопределена его результативность. Фото: belta.by.
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На форуме «Минский диалог» по теме «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», который 7 октября стартовал в белорусской столице, с журналистами пообщался глава МИДа Владимир Макей. Среди прочего министр рассказал о запланированных на ближайшие месяцы визитах главы страны, передает belta.by.

Так во время разговора в кулуарах политических мероприятий глава дипведомства пояснил, что в 2019 году еще запланирован «полноценный визит на пространство Евросоюза».

– Уточним, что информация о визите Александра Лукашенко (Прим.: в ЕС) станет известна позже, – пояснил Владимир Макей.

И добавил, что в Беларуси придерживаются мнения, что деловые визиты не должны происходить «ради визита». А принципиальный подход в этом вопросе заключается в том, что деловые поездки совершаются тогда и в том случае, когда они подготовлены и могут быть результативными.

– Визит может быть совершен тогда, когда ожидаются конкретные важные результаты от него в плане развития торгово-экономического сотрудничества, политического, гуманитарного взаимодействия и так далее, – определил министр.

Таким образом, поездка президента Беларуси в ЕС при всех благоприятных обстоятельствах совершится до конца нынешнего года.

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