Безработный витебчанин на прокатном электросамокате сбил двух женщин и сбежал

В этом месте на тротуаре лихач на самокате сбил двух витебчанок. Фото: УСК по Витебской области.

Изменить размер текста: A A

ДТП с участием электротранспорта произошло в Витебске минувшим летом 2019 года, проинформировали в пресс-службе областного УСК.

Днем 22 июня в областном центре 34-летний горожанин пришел в прокатный центр, чтобы взять на время элетросамокат. Спустя пару часов мужчина уже совершил на нем ДТП: сбил на тротуаре на проспекте Московском, недалеко от 7 дома, двух пешеходов. После наезда на женщин витебчанин поспешил сбежать с места «аварии».

– Установить личность «лихача» удалось оперативникам. Эксперты и следователи, в свою очередь, на месте происшествия провели следственный эксперимент и очную ставку, опросили обвиняемого, потерпевших и свидетелей, – уточнили в пресс-службе.

В итоге было установлена, что одна из пострадавших женщин получила менее тяжкие телесные повреждения. Фигуранта обвинили по двум уголовным статьям (Прим: статьи 155 и 159). На данный момент витебчанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, его имущество «арестовано». Известно, что мужчина ранее неоднократно привлекался к ответственности по административным правонарушениям, официально он нигде не работает.