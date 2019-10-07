В Бресткой крепости рабочие случайно наткнулись на боеприпасы: 170 снарядов и гранаты

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ЧП произошло на территории мемориала «Брестская крепость-герой», проинформировали в пресс-службе УВД Брестского областного исполкома.

Днем в пятницу, 4 октября, на территории крепости проводились земляные работы. В районе Восточного форта рабочие случайно обнаружили в земле взрывоопасную находку.

– Крупный арсенал боеприпасов раскопали рабочие во время подготовительных работ для прокладки коммуникаций, – уточнили в УВД.

Примерно в 16.00 часов поступил звонок из Брестской крепости в милицию. На месте выяснилось, небольшой участок траншеи под трубы и другие коммуникации буквально «напичкан» снарядами времен ВОВ.

Рабочие нашли снаряды в траншее. Фото: УВД Брестского облисполкома.

– Всего было обнаружено 174 авиабомбы класса АО-15 и АО-10, а также четыре взрывателя и граната, – добавили в пресс-службе.

Место тщательно обследовали специалисты саперно-пиротехнической группы воинской части 5526. Найденные снаряды были обезврежены и уничтожены.

– В сентябре на территории Восточного форта комплекса были начаты работы по реконструкции. Сейчас объект подготавливают для того, чтобы выставить там музейную экспозицию, посвященную обороне форта. Запланировано завершить все работы в 2020 году, – прокомментировал директор мемориального комплекса Григорий Бысюк.