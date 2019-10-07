2019-10-07T20:15:13+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бресткой крепости рабочие случайно наткнулись на боеприпасы: 170 снарядов и гранаты

Найденный арсенал времен ВОВ обезвредили саперы
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Арсенал нашли в земле в Восточном форте Брестской области. Фото: УВД Брестского облисполкома.Арсенал нашли в земле в Восточном форте Брестской области. Фото: УВД Брестского облисполкома.
Изменить размер текста:

ЧП произошло на территории мемориала «Брестская крепость-герой», проинформировали в пресс-службе УВД Брестского областного исполкома.

Днем в пятницу, 4 октября, на территории крепости проводились земляные работы. В районе Восточного форта рабочие случайно обнаружили в земле взрывоопасную находку.

– Крупный арсенал боеприпасов раскопали рабочие во время подготовительных работ для прокладки коммуникаций, – уточнили в УВД.

Примерно в 16.00 часов поступил звонок из Брестской крепости в милицию. На месте выяснилось, небольшой участок траншеи под трубы и другие коммуникации буквально «напичкан» снарядами времен ВОВ.

Рабочие нашли снаряды в траншее. Фото: УВД Брестского облисполкома.

Рабочие нашли снаряды в траншее. Фото: УВД Брестского облисполкома.

– Всего было обнаружено 174 авиабомбы класса АО-15 и АО-10, а также четыре взрывателя и граната, – добавили в пресс-службе.

Место тщательно обследовали специалисты саперно-пиротехнической группы воинской части 5526. Найденные снаряды были обезврежены и уничтожены.

– В сентябре на территории Восточного форта комплекса были начаты работы по реконструкции. Сейчас объект подготавливают для того, чтобы выставить там музейную экспозицию, посвященную обороне форта. Запланировано завершить все работы в 2020 году, – прокомментировал директор мемориального комплекса Григорий Бысюк.

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Безработный витебчанин на прокатном электросамокате сбил двух женщин и сбежал
До конца года Лукашенко отправится в Евросоюз с официальным визитом
«И клиент, и закладчик»: в Минске задержали 18-летнего минера
Минчанин угнал машину коллеги из любопытства и попал на ней в ДТП
Лукашенко пошутил про грузин на черных «Волгах»
Иностранный студент вместо оплаты за проживание едва не зарезал квартирную хозяйку
В Гродненской области более 1,4 тысячи домов и квартир пустуют
В Бобруйске двухлетний мальчик выпал с пятого этажа, пока мама была на кухне
В Глубокском районе погибли водитель и пассажир «Ауди»: легковой автомобиль столкнулся с грузовиком
В витебских лесах пропали три женщины, их ищут вторые сутки
Авария на проспекте Независимости в Минске: один человек погиб, двое в больнице
В Минске «Пежо» столкнулся со столбом, водителя пришлось вырезать из машины
Уборщица украла у посетителя ночного клуба 400 долларов
В Минске мужчина проверял походную плитку и устроил пожар, эвакуировали 9 соседей
На Мозырском НПЗ перевернулся автобус с рабочими - погиб пассажир
В Витебске мать и сын пошли выбивать долг: сын два раза влезал в окно к должнику, а потом избил его и ограбил
В Бресте судят россиянку, которая пыталась перевезти через границу более ста килограммов экстази
Мошенники обчистили карточки двоих жителей Пинского района, у одного из них украли 2000 долларов
Белоруса, который пропал в России вместе с машиной, нашли в реанимации
7 октября в Минске обещают дождь и мокрый снег
В Минске обновят общественный транспорт
В переписи населения приняли участие уже больше полумиллиона человек
Подробности ДТП на трассе М1: один из пассажиров умер
В Минске мотоциклист столкнулся с легковушкой
Строительные леса с обелиска на площади Победы снимут на следующей неделе
В Столбцовском районе случилось ДТП с участием двух автомобилей и фуры