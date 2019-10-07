«Мама шла со вторым ребенком сзади»: В Гомеле на «зебре» сбили 5-летнего мальчика
На минувшей неделе в Гомеле произошли два серьезных ДТП с участием пешеходов, проинформировали в пресс-службе УВД облисполкома.
В пятницу, 4 октября, около 17.05 часов наезд на пешехода произошел на проспекте Речицком. За рулем «Шкоды Октавии» ехал 32-летний автолюбитель. Мужчина направлялся со стороны улицы Волгоградской к улице Павлова.
– Поворачивая на зеленый свет налево, водитель не предоставил преимущество пешеходу. На регулируемом пешеходном переходе в этот момент находились женщина с двумя детьми. Пятилетний мальчик побежал вперед, а мама со вторым малышом шла сзади. Машина сбила ребенка, – пояснили в пресс-службе.
Мальчика доставили в травматологию клинической больницы в Гомеле.
Второе ДТП произошло в субботу, 5 октября, в областном центре. Вечером, около 23.05 часов, наезд на пешехода на «зебре» случился на перекрестке улиц Камещикова и Мазурова.
– Управляя иномаркой «Шкода Рапид», 30-летний мужчина собирался проехать на зеленый свет. В этот момент проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе перебегала 19-летняя девушка. Пешеходам горел запрещающий красный свет, – уточнили в УВД.
В результате наезда девушка сильно травмирована, она находится в реанимации.
"Комсомолка" ранее сообщала, что в Беларуси ГАИ проводит спецоперацию, проверяя соблюдение ПДД пешеходами и водителями на пешеходных переходах.
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