Лукашенко поздравил Путина по телефону с днем рождения

В разговоре президенты вернулись к теме интеграции и взаимодействия между Беларусью и Россией. Фото: belta.by.

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В понедельник, 7 октября, Александр Лукашенко и Владимир Путин пообщались по телефону, проинформировали в пресс-службе белорусского лидера.

Во время президентского телефонного разговора лидеры двух стран подняли вопросы развития взаимоотношений между странами, обсудили белорусско-российское взаимодействие в интеграционном объединении.

– Также президенты обсудили как идет подготовка важнейших двухсторонних документов, которые готовятся к двадцатилетию договора создания Союзного государства Беларуси и России. В этой связи в беседе шла речь и особо подчеркивалась дружеская и братская тональность взаимоотношений между обеими государствами, а также – нацеленные шаги к углублению выгодного партнерства, – уточнили в пресс-службе президента.

Кроме того, было отмечено, что по случаю дня рождения Владимира Путина Александр Лукашенко произнес самые теплые поздравления.

Как уточнили в пресс-службе Кремля в этот день российского президента лично в телефонном разговоре еще поздравили президенты Азербайджана, Туркменистана, Казахстана (Прим: действующий лидер Касым-Жомарт и первый президент – Нурсултан Назарбаев), Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Сербии, Израиля, Армении и президент МОК Томас Бах.