В Молодечно студента Академии авиации после ночного клуба нашли мертвым

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Трагедия произошла в райцентре на Минщине в минувшие выходные, проинформировали в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

В милицию утром в воскресенье, 6 октября, обратился 52-летний сельчанин из деревни Вытроповщина в Молодечненском районе. Мужчина рассказал, что его 19-летний сын вечером накануне уехал в Молодечно и с тех пор его местонахождения неизвестно.

– Удалось узнать, что в субботу, 5 октября, примерно в 20.00 часов молодой человек, студент-третьекурсник Белорусской академии авиации, отправился в райцентр. В Молодечно в компании друзей он был в одном из баров до закрытия. После заведения парень по словам знакомых сказал, что пойдет домой в деревню один пешком, – пояснили в пресс-службе.

Без вести пропавшего Глеба Пускова объявили в розыск, парня искали милиция и волонтеры. Нашли молодого человека на второй день после исчезновения, сообщили в поисково-спасательном отряде "Ангел". Его тело было обнаружено в местном водоеме.

Выражаем соболезнования родным и близким погибшего.