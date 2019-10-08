2019-10-08T10:22:07+03:00
Политика
КП Беларусь

Россия и Беларусь снова не договорились об отмене роуминга

Стороны не смогли прийти к выгодным для всех условиям
Ольга ИВАШЕНКО
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Россия и Беларусь снова не договорились об отмене роуминга.Россия и Беларусь снова не договорились об отмене роуминга.
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Напомним, с инициативой отмены роуминга с Беларусью в 2017 году выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Российское правительство в мае 2019 года подтверждало, что следующим этапом после отмены внутрироссийского роуминга станет поэтапная отмена роуминга между странами Евразийского экономического союза. В июле этого года Матвиенко заявила, что Россия готова к отмене, а «белорусская сторона боится выпадающих доходов», но «до 15 сентября вопрос будет решен».

Как сообщает rbc.ru, 3 октября состоялась встреча главы Минкомсвязи России Константина Носкова, главы белорусского министерства Константина Шульгана, а также представителей крупнейших операторов двух стран, однако предполагаемых результатов встреча не принесла - работа над дорожной картой завершена не была.

Стороны не смогли договориться об интерконнекте и роуминговом тарифе и взяли паузу в переговорах. Переговоры продолжатся через несколько недель.

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