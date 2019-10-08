В Беларуси начинается регистрация кандидатов в депутаты

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8 - 17 октября окружные избирательные комиссии проведут регистрацию кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, сообщает belta.by.

После этого начнется предвыборная агитация на парламентских выборах в Беларуси. На следующий день после ее окончания окружные избиркомы проведут между кандидатами жеребьевку, чтобы определить дату и время их выступления на госрадио и телевидении. Там выступления пройдут с 21 октября по 6 ноября по рабочим дням. Радиовыступления - с 7.00 до 8.00, телевизионные - с 19.00 до 20.00. Эфирное время кандидатов, которые будут баллотироваться по Минску, выделят «Радио-Минск», канал «Беларусь 3», по Минской области - радиостанция «Минская волна», СТВ. Выдвиженцам по другим областям время предоставят областные телерадиокомпании.

Для теледебатов каждому кандидату выделят не более пяти минут эфирного времени. Порядок организации и проведения дебатов, даты их проведения и ведущего определяют телерадиокомпании. Предвыборную программу претенденты на места в парламенте имеют право опубликовать либо в одной из республиканских газет («Звязда», «Рэспубліка»), либо в областной газете, либо в издаваемых на территории их округа районных и городских газетах.