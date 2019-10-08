2019-10-08T11:23:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Директор минской гимназии разыграет 100 тысяч рублей

Всего своих обладателей сегодня найдут 12 тысяч призов
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Главный приз поможет разыграть директор гимназии №1 имени Ф. Скорины Наталия Бушная.Главный приз поможет разыграть директор гимназии №1 имени Ф. Скорины Наталия Бушная.
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Настроение не должно зависеть от погоды, уверены участники игры «Удача в придачу!». Жизнь может измениться к лучшему и преподнести невероятный сюрприз в любой момент, главное - как следует к этому подготовиться. Например, запастись игровыми кодами в «Евроопт». Ведь сегодня состоится розыгрыш призов 130-го тура игры «Удача в придачу!».

В минувшие выходные учителя отметили свой профессиональный праздник. Поэтому главный приз, 100 000 рублей, поможет разыграть заслуженный учитель Беларуси, кандидат педагогических наук, учитель математики высшей категории и директор гимназии №1 имени Ф. Скорины г. Минска Наталия Бушная! Также среди участников игры разыграют три приза по 40 000 рублей. Этот октябрьский вторник станет немного теплее и радостнее и для победителей, которым достанутся 100 денежных призов по 500 рублей и 2000 призов по 100 рублей. Своих обладателей также найдут 10 тысяч сертификатов на покупки в магазинах «Евроопт» на сумму 10 рублей.

В розыгрыше призов 130-го тура примут участие все покупатели магазинов «Евроопт» и «Хит!», а также онлайн-гипермаркета «Е-доставка», которые получили игровые коды с 23 сентября по 6 октября. Приходите в минский гипермаркет «Евроопт» на Казимировской, 6 или смотрите розыгрыш в прямой трансляции на сайте evroopt.by и на официальных страничках «Евроопт» в социальных сетях. Желаем удачи!

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