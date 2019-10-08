Новая акция ГАИ: надеваем фликеры и светоотражающие жилеты

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ГАИ проведет мероприятия по пропаганде использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости.

Как рассказали в УГАИ МВД, осенью проблема гибели и травмирования людей в темное время суток становится актуальнее. Когда идут дожди и стоят туманы, ситуация усугубляется. Водители не видят человека на проезжей части, если на нем нет светоотражающих элементов. Осенью 80% ДТП происходят в темное время или в условиях ограниченной видимости. Идущий в темноте по проезжей части человек становится видимым для автомобилиста в лучшем случае за 25 - 30 м. Это расстояние при скорости движения 90 км/ч автомобиль проходит приблизительно за одну секунду, что слишком мало для принятия каких-либо мер. Даже при скорости 50 км/ч остановочный путь машины превышает это расстояние.

ГАИ напоминает о правилах дорожного движения для водителей и пешеходов в темное время суток.

- Пешеходы должны идти по тротуарам и пешеходным дорожкам, и только при их отсутствии - по обочине. Если невозможно двигаться по обочине (размыты, заснежены), разрешено идти по краю проезжей части, но обязательно навстречу транспортным средствам. Это позволит увидеть приближающийся автомобиль и своевременно отреагировать на опасность. При этом в темное время суток, а также в условиях ограниченной видимости необходимо обозначить себя световозвращающими элементами. Фликеры должны быть видны водителю, а не закрыты складками одежды. Велосипедистам и возчикам гужевых повозок рекомендуется надевать жилеты повышенной видимости. Световозвращатели (фликеры) позволяют пешеходу «светиться» в ближнем свете фар на расстоянии 130 - 140 м, а при движении с дальним светом расстояние увеличивается до 400 м.

Минимальный размер штрафа за игнорирование световозвращающих элементов - 25,5 руб.