В элитной деревне под Минском гаишники остановили машину с 9-летним водителем

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О ЧП в Госавтоинспекции рассказали только сегодня, но случилось оно 5 октября в элитном поселке Валерьяново под Минском. Сотрудники ГАИ остановили Volkswagen, которым управлял… 9-летний ребенок. Как выяснилось, мужчина просто решил научить сына водить автомобиль и пустил мальчика за руль. Сам он был рядом на переднем пассажирском сиденье.

Как сообщили в ГАИ, в отношении отца составлен административный протокол за передачу права управления транспортного средства лицу, не имеющему таких прав. Материалы переданы для дальнейшего разбирательства в инспекцию по делам несовершеннолетних.