Изуродовала два лица: дело о поножовщине из-за собаки в Витебске передано в суд

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Витебский городской отдел Следственного комитета закончил расследование уголовного дела о поножовщине на улице Гагарина в Витебске. Пострадали две женщины, у них обезображены лица.

Как уже писала «Комсомолка», 29 марта поздним вечером мать и дочь выгуливали собаку. Они повздорили с женщиной, которая возвращалась с работы и предъявила им претензии из-за того, что пес был без намордника. Словесной перепалкой не ограничилось. У 51-летней женщины с собой был нож. Потасовка закончилась тем, что она нанесла хозяйкам собаки раны. У 21-летней девушки были порезы на носу и на руке, а ее матери медики наложили на лицо более 20 швов.

Эксперты признали, что лица обеих женщин неизгладимо обезображены.

- Женщине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.