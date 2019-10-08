Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей призвал больше говорить по-белорусски, чтобы сохранить нацию, народ и государство

Изменить размер текста: A A

Сегодня министр иностранных дел заговорил о том, что белорусскому языку нужно уделять больше внимания.

- Если мы хотим сохранить нацию, народ, государство, то это само собой разумеющееся, - цитирует министра belta.by. - В Беларуси два государственных языка - белорусский и русский. И русский вторым государственным, по-моему, нигде в мире больше не является, и этим все сказано. А то, что сегодня у нас меньше людей говорит на белорусском языке - этому тоже нужно уделять внимание, если мы хотим сохранить нацию, народ, государство - это само собой разумеется.