2019-10-08T15:11:43+03:00
Политика
КП Беларусь

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей призвал больше говорить по-белорусски, чтобы сохранить нацию, народ и государство

И заверил, что власти не намерены вытеснять русский язык из каких-то сфер
Ольга ИВАШЕНКО
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей призвал больше говорить по-белорусски, чтобы сохранить нацию, народ и государство.Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей призвал больше говорить по-белорусски, чтобы сохранить нацию, народ и государство.
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Сегодня министр иностранных дел заговорил о том, что белорусскому языку нужно уделять больше внимания.

- Если мы хотим сохранить нацию, народ, государство, то это само собой разумеющееся, - цитирует министра belta.by. - В Беларуси два государственных языка - белорусский и русский. И русский вторым государственным, по-моему, нигде в мире больше не является, и этим все сказано. А то, что сегодня у нас меньше людей говорит на белорусском языке - этому тоже нужно уделять внимание, если мы хотим сохранить нацию, народ, государство - это само собой разумеется.

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