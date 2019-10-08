Тунеядцам еще год разрешили не платить за отопление и газ по полной.

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Совет министров перенес срок начала оплаты отопления по полному тарифу тунеядцам. Подтверждение тому - постановление №682 от 7 октября. Напомним, в соответствии с декретом о тунеядцах, с 1 октября белорусы, не занятые в экономике, должны были оплачивать услуги теплоснабжения по себестоимости. Стоимость гигакалории для них должна была составить 88,99 рубля, в то время как для остальных белорусов по субсидируемому тарифу - 18,4831 рубля.

Сегодня стало известно, что срок оплаты услуг теплоснабжения и газоснабжения при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов по 100%-ной стоимости перенесен на 1 мая 2020 года.

- Данное решение принято в целях недопущения необоснованных случаев начисления увеличенной платы за указанные услуги гражданам, - пояснили в пресс-службе правительства.

Как сообщили в пресс-службе, сведения для формирования базы тунеядцев поступают из 50 источников. Все данные нужно тщательно структурировать и актуализировать. А на это нужно время.