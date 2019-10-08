Песков прокомментировал высказывание Лукашенко «не надо говорить, что это не конфликт России и Украины»

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Дмитрий Песков прокомментировал заявление Александра Лукашенко на «Минском диалоге», который сказал на форуме фразу «не надо говорить, что это не конфликт России и Украины». Комментируя данное заявление, Песков отметил, что с такой оценкой «можно только не согласиться», добавив, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским, а Россия не была и не будет стороной этого конфликта. При этом он обратил внимание, что в сложившейся ситуации «неважно, кто кого кем считает». Также Песков выразил мнение о том, что значения не имеет даже то, «кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов».