Кто выиграл 100 тысяч рублей и три приза по 40 тысяч рублей?

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Сегодня в Минске завершился розыгрыш 130-го тура игры «Удача в придачу!». На призы претендовали покупатели магазинов «Евроопт» и «Хит!», онлайн-гипермаркета «Е-доставка», которые получили игровые коды с 23 сентября по 6 октября.

Кто же стал победителем? Главный приз в 100 тысяч рублей выиграла Ирина Раганьян из Борисова.

Обладателями призов по 40 тысяч рублей стали Алексей Степаньков из Орши, Наталья Зайцева из Минска и Екатерина Губчик из Светлогорска.

Также сегодня были разыграны 100 денежных призов по 500 рублей и 2000 призов по 100 рублей.

Но и это еще не все! Счастливчики этого тура выиграли 10 тысяч сертификатов на сумму 10 рублей на покупки в «Евроопт».

Играйте, и, может быть, в следующий раз повезет вам!