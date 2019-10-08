Беларусь планирует сократить импорт российского газа

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Об этом заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич на Белорусском энергетическом экологическом форуме.

- Он (объем импорта. - Ред.) может быть ниже того объема, который (...) потреблен в этом году, - цитирует Каранкевича belta.by. Как пояснил министр, в настоящее время уже ведется работа по подготовке соответствующего контракта на следующие периоды с учетом запросов субъектов хозяйствования.

- Могу сказать только одно, что в соответствии с соглашениями, которые сейчас действуют в газовой сфере, предусматривается удовлетворение в полном объеме потребностей Беларуси в природном газе. Это было и в предыдущих годах, и будет на 2020 год. Конкретно об этом объеме пока ведутся соответствующие расчеты, уточнения, - заметил руководитель ведомства.