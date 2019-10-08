2019-10-08T17:46:05+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Ольшанах бесправник удирал от гаишников на задней передаче

Но недолго
Ольга ИВАШЕНКО
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В Ольшанах бесправник удирал от гаишников на задней передаче.В Ольшанах бесправник удирал от гаишников на задней передаче.
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Инцидент произошел 5 октября в Ольшанах примерно в шесть часов вечера. Сотрудники ГАИ заметили на дороге затонированный Ford Scorpio без номеров и подали сигнал об остановке, но водитель им решил не подчиняться и попытался скрыться. Почему-то на задней передаче.

- Задним ходом нарушитель проехал несколько перекрестков, а на следующем дорогу ему перекрыл служебный автомобиль ГАИ, - рассказали в МВД.

Как выяснилось, за рулем был местный житель 2000 года рождения. По информации ГАИ, в этом году его уже лишили прав за езду в нетрезвом состоянии. На этот раз в отношении нарушителя были составлены протоколы, в том числе за управление автомобилем без прав повторно в течение года, а также за неповиновение сотрудникам милиции. Сейчас бесправник отбывает трое суток ареста.

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@TrueKPRU
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