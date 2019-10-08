2019-10-08T18:33:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Полоцке на мосту в ДТП попали 8 автомобилей

А в самом городе – километровые пробки
Надежда БУТОВИЧ
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На закрытом для ремонта мосту столкнулась вереница легковушек. Фото: gorod214.by.На закрытом для ремонта мосту столкнулась вереница легковушек. Фото: gorod214.by.
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Во вторник, 8 октября, в райцентре на Витебщине в ДТП попали сразу восемь авто, сообщил ресурс gorod214.by по информации пресс-службы Полоцкого РОВД.

Массовая авария произошла в утренние часы на мосту на улице Богдановича.

– Обошлось без пострадавших, но столкнулись сразу восемь машин, легковые и микроавтобус. ГАИ проводится проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, – уточнила Юлия Зайцева, официальный представитель РОВД.

Как сообщают очевидцы и горожане Полоцка, в городе на ремонт закрыли так называемый старый мост. И коллапс, многочисленные пробки, да и серьезная авария – это следствия реконструкции главнейшего городского путепровода.

– О пробках и затрудненном движении приходят сообщения от очевидцев с разных улиц Полоцка. Серьезные заторы на выезде в сторону Новополоцка через Ропно, скопились авто в районе автовокзала. А на таких улицах как Октябрьская, Зыгина и Богдановича пробки – с самого утра. Тем, кто предпочел воспользоваться общественным транспортом не легче: автобусы переполнены, – добавили журналисты ресурса.

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