2019-10-08T18:56:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Еще один человек пропал в Молодечно: 44-летнего Мечислава Сургиневича разыскивает милиция

Мужчина ушел на работу и с тех пор не выходит на связь
Надежда БУТОВИЧ
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Пропавший мужчина ранее уходил из дома на долгое время. Фото: УВД Миноблисполкома.Пропавший мужчина ранее уходил из дома на долгое время. Фото: УВД Миноблисполкома.
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«Комсомолка» сообщала о трагедии, которая произошла в Молодечно в минувшие выходные, где после похода в бар пропал, а затем был обнаружен мертвым 19-летний студент.

И вот в пресс-службе УВД Минского облисполкома сообщили о еще одном таинственном исчезновении в райцентре.

К правоохранителям обратилась жительница Лиды и рассказала, что еще с конца сентября не знает местонахождение своего брата, 44-летнего Мечислава Генриковича Сургиневича.

– Известно, что мужчина проживает и работает в Молодечно. Утром 25 сентября, по словам лидчанки, ее брат отправился на работу. После этого он на связь не выходил, прошло без малого де недели с его безвестного исчезновения, – пояснили в пресс-службе.

Объявленному в розыск Мечиславу Сургиневичу на вид около 44 – 45 лет, его рост примерно 160 – 162 сантиметра, телосложение среднее, волосы светло-русые. Ушел из дома в черных брюках, темных с белым кроссовках, с кнопочным мобильником, который на данный момент «вне зоны доступа». Мужчина склонен к бродяжничеству, ранее уходил из дома.

Если вам известно местонахождение гражданина, позвоните – 102.

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