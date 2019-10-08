«Думал починить после уроков»: в Пинском районе школьник украл у соседа мотоцикл

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Инцидент произошел в одной из деревень Брестской области, проинформировали 8 октября в пресс-службе УВД областного исполкома.

В милицию обратился 58-летний дачник. Мужчина приехал на участок в деревне Озаричи и обнаружил, что здесь побывал «незваный гость». Хозпостройку во дворе рядом с домом взломали, а из ценного из гаража пропал – мотоцикл «ИЖ Планета-2».

– После заявления гражданина на место происшествия незамедлительно выбыли оперативники. Украденное транспортное средство удалось оперативно разыскать по горячим следам – всего спустя несколько часов после звонка в милицию, – добавили в УВД.

Так как мотоцикл оказался не на ходу, то угонщик толкал его вручную. «ИЖ» был спрятан в лесном массиве, где его и обнаружили милиционеры. Вскоре удалось определить и личность злоумышленника.

– Им оказался 15-летний сосед заявителя. Школьник забрался на чужой участок, чтобы покататься на мотоцикле. Когда ТС не завелось, решил оттолкать его в лес, чтобы вернуться после уроков и починить, – пояснили в пресс-службе.

К ремонту юный мотоугонщик так и не приступил, против него возбуждено уголовное дело по обвинению в краже.