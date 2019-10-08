2019-10-08T19:45:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Витебчанин просил деньги на лечение сына и для жены, а сам тратил их на смартфоны и казино

К правоохранителям обратились восемь потерпевших
Надежда БУТОВИЧ
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Мошенник "побирался" по людям, а сам тем временем получал зарплату и валютные переводы из-за границы.Мошенник "побирался" по людям, а сам тем временем получал зарплату и валютные переводы из-за границы.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Житель Витебска несколько лет выманивал деньги у знакомых под благовидными предлогами. Расследование уголовного дела против мошенника завершено, проинформировали в пресс-службе УСК по Витебской области.

Сообщается, что 33-летний витебчанин почти за три года, с марта 2015 по декабрь 2018 года, выманил у знакомых около двух тысяч рублей.

– Фигурант старался войти в доверие потерпевших из Витебска и населенных пунктов области, чтобы завладеть их деньгами либо другим имущество. Для этого мужчина выдумал различные предлоги: то просил на операцию для сына, то средства нужны были, чтобы оформить документы на перевод денег жене, главной «причиной» было – тяжелое материально-финансовое положение, – пояснили в пресс-службе.

Все деньги витебчанин всегда обещал вернуть до копейки. Потерпевшие так проникались «тяжелым» положением мошенника, что даже организовывали сборы денег в виде пожертвований, которыми он также пользовался потом, как заблагорассудиться.

Известно, что в то время, когда витебчанин «побирался» по людям у него был постоянный источник доходов: он ходил на работу и получал зарплату. А кроме того, не единожды обналичивал валютные переводы из-за границы, а еще – выигрыши из игорных клубов.

– Деньги от потерпевших и другие средства фигурант потратил на покупки смартфонов, ставки в игровых заведениях, другие личные покупки. Всего потерпевшими признаны 8 граждан. Ущерб превысил 1750 рублей, – добавили в УСК.

На данный момент фигурант находится под стражей, его имущество арестовано. Дело передано в прокуратуру.

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