2019-10-08T20:22:16+03:00
Общество
КП Беларусь

«Для «Машерова» – слишком скромный, а для «Галиной любви» – неподходящий»: в Могилеве выбирали название для моста

Вы ни за что не догадаетесь, как назвали пешеходный мост в областном центре?!
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Пешеходному мосту в Могилеве оставили народное название. Фото: mogilevnews.by.Пешеходному мосту в Могилеве оставили народное название. Фото: mogilevnews.by.
Изменить размер текста:

«Комсомолка» рассказывала о том, как ремонтируемый мост в Полоцке вызвал транспортный коллапс и массовую аварию. И вот новость еще с одним реконструируемым мостом, но уже в Могилеве.

Здесь, в облцентре, дело «застопорилось» на названии пешеходного моста на улице Якубовского, передает ресурс mogilevnews.by. Местные власти получили два предложения, как же назвать «путепровод» после окончания ремонта. И оба предложения топонимическая комиссия, созданная при горисполкоме Могилева, не поддержала.

– Одно название предложили ветераны труда могилевского отделения Белорусской железной дороги. Пенсионеры решили, что не плохо бы назвать мост в честь Петра Машерова. Комиссия не согласилась: хоть Машеров и посещал когда-то Могилев – на мосту он не был, а во-вторых, все-таки скромен мост для того, что получить имя знаменитого политика, – проинформировал ресурс.

Другой вариант нейминга был такой: «Бульвар Галиной любви». Его предложила горожанка Галина Мартынова, собравшаяся для своего названия даже несколько подписей единомышленников.

– Романтический вариант комиссия так же отклонила. Понятно, что могилевчанку с мостом связывает романтическое воспоминание, но другие «не Галины» могут обидеться, – объяснили в горисполкоме.

В итоге менять прежнее до ремонтное название не решились. А в народе мост прозывают «Горбатым», так тому и быть! Хоть и «Горбатый мост», но чистый и красивый, обновленный пешеходный мост, надеются горожане, станет объектом для туристов. Тем более, что красивое селфи здесь наверняка получится сделать. Согласны?

Еще больше материалов по теме: «Могилев: новости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Кто выиграл 100 тысяч рублей и три приза по 40 тысяч рублей?
Витебчанин просил деньги на лечение сына и для жены, а сам тратил их на смартфоны и казино
«Думал починить после уроков»: в Пинском районе школьник украл у соседа мотоцикл
Еще один человек пропал в Молодечно: 44-летнего Мечислава Сургиневича разыскивает милиция
В Полоцке на мосту в ДТП попали 8 автомобилей
В Ольшанах бесправник удирал от гаишников на задней передаче
На одного педиатра в Беларуси - 800 детей
Беларусь планирует сократить импорт российского газа
Песков прокомментировал высказывание Лукашенко «не надо говорить, что это не конфликт России и Украины»
Тунеядцам еще год разрешили не платить за отопление и газ по полной
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей призвал больше говорить по-белорусски, чтобы сохранить нацию, народ и государство
Изуродовала два лица: дело о поножовщине из-за собаки в Витебске передано в суд
В элитной деревне под Минском гаишники остановили машину с 9-летним водителем
Новая акция ГАИ: надеваем фликеры и светоотражающие жилеты
Директор минской гимназии разыграет 100 тысяч рублей
В Беларуси начинается регистрация кандидатов в депутаты
Россия и Беларусь снова не договорились об отмене роуминга
На станции метро «Пролетарская» женщина бросилась под поезд
В Молодечно студента Академии авиации после ночного клуба нашли мертвым
Лукашенко поздравил Путина по телефону с днем рождения
«Мама шла со вторым ребенком сзади»: В Гомеле на зебре сбили 5-летнего мальчика
В Брестской крепости рабочие случайно наткнулись на боеприпасы: 170 снарядов и гранаты
Безработный витеблянин на прокатном электросамокате сбил двух женщин и сбежал
До конца года Лукашенко отправится в Евросоюз с официальным визитом
«И клиент, и закладчик»: в Минске задержали 18-летнего «минера»
Минчанин угнал машину коллеги из любопытства и попал на ней в ДТП
Лукашенко пошутил про грузин на черных «Волгах»
Иностранный студент вместо платы за проживание едва не зарезал квартирную хозяйку