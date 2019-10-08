«Для «Машерова» – слишком скромный, а для «Галиной любви» – неподходящий»: в Могилеве выбирали название для моста

Вы ни за что не догадаетесь, как назвали пешеходный мост в областном центре?!

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«Комсомолка» рассказывала о том, как ремонтируемый мост в Полоцке вызвал транспортный коллапс и массовую аварию. И вот новость еще с одним реконструируемым мостом, но уже в Могилеве.

Здесь, в облцентре, дело «застопорилось» на названии пешеходного моста на улице Якубовского, передает ресурс mogilevnews.by. Местные власти получили два предложения, как же назвать «путепровод» после окончания ремонта. И оба предложения топонимическая комиссия, созданная при горисполкоме Могилева, не поддержала.

– Одно название предложили ветераны труда могилевского отделения Белорусской железной дороги. Пенсионеры решили, что не плохо бы назвать мост в честь Петра Машерова. Комиссия не согласилась: хоть Машеров и посещал когда-то Могилев – на мосту он не был, а во-вторых, все-таки скромен мост для того, что получить имя знаменитого политика, – проинформировал ресурс.

Другой вариант нейминга был такой: «Бульвар Галиной любви». Его предложила горожанка Галина Мартынова, собравшаяся для своего названия даже несколько подписей единомышленников.

– Романтический вариант комиссия так же отклонила. Понятно, что могилевчанку с мостом связывает романтическое воспоминание, но другие «не Галины» могут обидеться, – объяснили в горисполкоме.

В итоге менять прежнее до ремонтное название не решились. А в народе мост прозывают «Горбатым», так тому и быть! Хоть и «Горбатый мост», но чистый и красивый, обновленный пешеходный мост, надеются горожане, станет объектом для туристов. Тем более, что красивое селфи здесь наверняка получится сделать. Согласны?