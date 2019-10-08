«Висит вниз головой и зовет на помощь»: в Горках пенсионер застрял на столбе
ЧП в райцентре на Могилевщине произошло во вторник, 8 октября, проинформировали в пресс-службе областного УМЧС.
Спасателям в Горках позвонили очевидцы утром, около 11.30 часов, и рассказали о происшествии на улице Куйбышева.
– Сообщалось, что на железобетонном фонарном столбе вниз головой висит мужчина и просит о помощи, – пояснили в пресс-службе.
Прибывшие по вызову спасатели действительно обнаружили на столбе пенсионера в очень неудобном положении. Мужчина повис на фонаре ногами кверху и никак не мог самостоятельно выбраться и спуститься.
– Для его спасения сотрудники МЧС установили стремянку. Фигурант смог за нее ухватиться и самостоятельно слезть вниз. Медицинская помощь ему не понадобилась, – добавили в УМЧС.
В итоге выяснилось, что 68-летний житель Горок забрался на высоту, выполняя работы, но на столбе он случайно оступился, оказавшись в итог подвешенным за ногу.
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