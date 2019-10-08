Фотофакт. В Молодечно по пьяному на Toyota Land Cruiser с российскими номерами открыли стрельбу

Пьяный россиянин на "Ленд Крузере" вел себя агрессивно и не сдавался до последнего. Фото: УВД Миноблисполкома.

Изменить размер текста: A A

В милицию о пьяном водителе заявили очевидцы. Инцидент произошел в воскресенье, 6 октября, проинформировали в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

Примерно в 21.50 часов граждане сообщили по номеру 102, что водитель на черном «Тойота Ленд Крузере» на российских номерах совершил аварию в Молодечно на улице Великий Гостинец недалеко от 67 дома и пытается скрыться с места ДТП. По информации, которую сообщал 32-летний заявитель, нарушитель на «Ленд Крузере» с улицы Дроздовича, направлялся в сторону деревни Носилова, при этом агрессивно маневрировал и петлял на дороге.

– Инспекторы ГАИ увидели злоумышленника на автотрассе направлением Молодечно – Сморгонь. Водитель во время движения то и дело оказывался на встречке, угрожая безопасности других автолюбителей. Преследование продолжалось до деревни Асанова, – проинформировали в пресс-службе.

Свернув на одну из сельских улиц, мужчина остановился и тут же был заблокирован «преследователями»: авто ГАИ и заявителя. Инспекторы несколько раз потребовали нарушителя выйти из авто, но он никак не реагировал, а снова попробовал уйти: протаранил машину Госавтоинспекции, едва не наехав на госавтоинспектора.

– В итоге сотрудник угрозыска принял решение использовать табельное оружие, он прострелил два колеса «Тойоты». Водитель тем временем стал ехать обратно, в сторону Молодечно на простреленных колесах. Но смог проехать всего лишь четыре километра. В Носилово машина съехала в кювет, водитель выбежал и попытался скрыться, но его настигли милиционеры. Фигурант при задержании был с явными признаками опьянения, но от медосвидетельствования отказался, – добавили в УВД.

Выяснилось, что виновник ряда ДТП и погони – 42-летний россиянин. При себе у него было два российских паспорта и двое водительских прав. На нарушителя составили 7 протоколов. Машину отправили на штрафстоянку.