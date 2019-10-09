Погода на 9 октября: от +9 до +15

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Сегодня, 9 октября, преобладание облачной погоды. На большей части страны пройдут дожди. Днем столбик термометра покажет от +9 до +15. В Минске небольшой дождик. Температура днем +10...+12°С, вечером ожидается +7...+9°С, сообщает pogoda.by.

Кстати, ближе к выходным потеплеет. В субботу будет днем от +9 до +16. В воскресенье днем - от +11 до +18. А по югу прогнозируют даже до +19…+21.