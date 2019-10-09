КП Беларусь
Завтра Лукашенко отправится в Туркменистан
Президент 10 - 11 октября совершит рабочий визит в Туркменистан
Президент в Ашхабаде примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.Фото: "КП" Архив
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Президент в Ашхабаде примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.
В повестку дня саммита входят вопросы, касающиеся развития взаимодействия в рамках интеграционного объединения, включая сферу стратегического экономического сотрудничества, взаимодействие в правоохранительной и военной областях, борьбу с терроризмом и экстремизмом, сообщает официальный интернет-портал президента.
Планируется обращения лидеров СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне.
Александр Лукашенко также традиционно проведет серию переговоров со своими коллегами.