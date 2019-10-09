КП Беларусь
Две женщины пошли в лес за ягодами и потерялись
Женщин искали спасатели и милиция
С потерявшимися женщинами поддерживалась связь по мобильному.Фото: Алеся ДОБЫШ
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ЧП произошло 8 октября. В 22.00 спасателям поступило сообщение о пропаже двух женщин, которые потерялись в лесу возле деревни Клепачи Пружанского района. Они ушли в лес за ягодами. На поиски вместе с работниками МЧС выехала милиция. С потерявшимися женщинами поддерживалась связь по мобильному.
Сегодня, 9 октября, утром женщины вышли на сигнал автоцистерны. На лодке они были переправлены спасателями через реку Ясельда на противоположный берег. Женщин осмотрели медики, госпитализация им не понадобилась.