КП Беларусь
В ехавшем через Беларусь в Москву поезде обнаружили радиацию?
Российские специалисты отрицают эту информацию
В СМИ прошла новость, что 8 октября в ехавшем через Беларусь из Берлина поезде обнаружили радиацию. Фото: Иван ВИСЛОВ
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В СМИ прошла новость, что 8 октября в ехавшем через Беларусь из Берлина поезде обнаружили радиацию. Состав прибыл вчера вечером на Белорусский вокзал в Москве.
Однако специалисты не выявили превышения радиационного фона в вагонах поезда, прибывшего из Германии на Белорусский вокзал в Москве. Уровень радиации находится в пределах нормы, сообщил агентству «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы.