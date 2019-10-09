В ехавшем через Беларусь в Москву поезде обнаружили радиацию?

В СМИ прошла новость, что 8 октября в ехавшем через Беларусь из Берлина поезде обнаружили радиацию. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В СМИ прошла новость, что 8 октября в ехавшем через Беларусь из Берлина поезде обнаружили радиацию. Состав прибыл вчера вечером на Белорусский вокзал в Москве.

Однако специалисты не выявили превышения радиационного фона в вагонах поезда, прибывшего из Германии на Белорусский вокзал в Москве. Уровень радиации находится в пределах нормы, сообщил агентству «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы.