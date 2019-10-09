Белстат: в переписи поучаствовало 1,5 миллиона человек. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси через интернет переписалось более полумиллиона человек

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В Беларуси проходит перепись населения.

Стало известно, сколько человек уже ответило на предлагаемые вопросы.

На 9 утра 9 октября 2019 года в переписи населения в Беларуси приняло участие 1,5 миллиона человек - 1544,9 тысячи.

Информация об этом находится на сайте Национального статистического комитета страны.

Там же размещена информация о том, что через интернет переписалось более полумиллиона человек, если быть совсем точными, то 646,6 тысячи человек.