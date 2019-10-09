КП Беларусь
Белстат: в переписи поучаствовало 1,5 миллиона человек
В Беларуси через интернет переписалось более полумиллиона человек
Белстат: в переписи поучаствовало 1,5 миллиона человек.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:
В Беларуси проходит перепись населения.
Стало известно, сколько человек уже ответило на предлагаемые вопросы.
На 9 утра 9 октября 2019 года в переписи населения в Беларуси приняло участие 1,5 миллиона человек - 1544,9 тысячи.
Информация об этом находится на сайте Национального статистического комитета страны.
Там же размещена информация о том, что через интернет переписалось более полумиллиона человек, если быть совсем точными, то 646,6 тысячи человек.