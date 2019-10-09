В Гродно руководитель кружка курил марихуану со своими учениками. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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В Гродно руководитель кружка робототехники склонял своих учеников к употреблению наркотиков.

Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси. Вначале мужчина арендовал помещение, где организовал кружок робототехники, но оказалось, что он обучал своих учеников не только программированию и моделированию.

Кружок был довольно популярным у школьников. Дома и на работе у педагога обнаружили марихуану, которую, как оказалось, он курил вместе со своими учениками.

Как минимум с тремя несовершеннолетними 14 - 16 лет.

Возбуждено уголовное дело.