КП Беларусь
В Гродно руководитель кружка курил марихуану со своими учениками
Мужчину задержали 4 октября
В Гродно руководитель кружка курил марихуану со своими учениками.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:
В Гродно руководитель кружка робототехники склонял своих учеников к употреблению наркотиков.
Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси. Вначале мужчина арендовал помещение, где организовал кружок робототехники, но оказалось, что он обучал своих учеников не только программированию и моделированию.
Кружок был довольно популярным у школьников. Дома и на работе у педагога обнаружили марихуану, которую, как оказалось, он курил вместе со своими учениками.
Как минимум с тремя несовершеннолетними 14 - 16 лет.
Возбуждено уголовное дело.