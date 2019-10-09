2019-10-09T13:18:20+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гродно руководитель кружка курил марихуану со своими учениками

Мужчину задержали 4 октября
Сергей ДЕМИДОВ
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В Гродно руководитель кружка курил марихуану со своими учениками.В Гродно руководитель кружка курил марихуану со своими учениками.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В Гродно руководитель кружка робототехники склонял своих учеников к употреблению наркотиков.

Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси. Вначале мужчина арендовал помещение, где организовал кружок робототехники, но оказалось, что он обучал своих учеников не только программированию и моделированию.

Кружок был довольно популярным у школьников. Дома и на работе у педагога обнаружили марихуану, которую, как оказалось, он курил вместе со своими учениками.

Как минимум с тремя несовершеннолетними 14 - 16 лет.

Возбуждено уголовное дело.

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