Когда для белорусов подешевеет шенген? Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Крепнет надежда, что шенгенские визы для белорусов скоро подешевеют.

Во всяком случае Минск и Брюссель делают шаги навстречу такому ожидаемому белорусами событию.

Стороны уже завершили подготовку проекта визового соглашения, сообщает ont.by.

Документ даже внесен на утверждение, первыми визировать его должны министры иностранных дел государств Евросоюза.

После его подписания шенген для белорусов подешевеет с 60 до 35 евро.

А госпожа Андреа Викторин заслуженно выпьет фужер шампанского!