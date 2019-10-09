2019-10-09T13:46:59+03:00
Политика
КП Беларусь

Когда для белорусов подешевеет шенген?

Минск и Брюссель завершили подготовку проекта визового соглашения
Сергей ДЕМИДОВ
Поделиться:
Когда для белорусов подешевеет шенген?Когда для белорусов подешевеет шенген?Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Крепнет надежда, что шенгенские визы для белорусов скоро подешевеют.

Во всяком случае Минск и Брюссель делают шаги навстречу такому ожидаемому белорусами событию.

Стороны уже завершили подготовку проекта визового соглашения, сообщает ont.by.

Документ даже внесен на утверждение, первыми визировать его должны министры иностранных дел государств Евросоюза.

После его подписания шенген для белорусов подешевеет с 60 до 35 евро.

А госпожа Андреа Викторин заслуженно выпьет фужер шампанского!

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Гродно руководитель кружка курил марихуану со своими учениками
Белстат: в переписи поучаствовало 1,5 миллиона человек
В ехавшем через Беларусь в Москву поезде обнаружили радиацию?
Две женщины пошли в лес за ягодами и потерялись
Завтра Лукашенко отправится в Туркменистан
Погода на 9 октября: от +9 до +15
Фотофакт. В Молодечно по пьяному на Toyota Land Cruiser с российскими номерами открыли стрельбу
«Висит вниз головой и зовет на помощь»: в Горках пенсионер застрял на столбе
«Для «Машерова» - скромный, а для «Галиной любви» - неподходящий»: в Могилеве выбирали удивительное название для моста
Кто выиграл 100 тысяч рублей и три приза по 40 тысяч рублей?
Витебчанин просил деньги на лечение сына и для жены, а сам тратил их на смартфоны и казино
«Думал починить после уроков»: в Пинском районе школьник украл у соседа мотоцикл
Еще один человек пропал в Молодечно: 44-летнего Мечислава Сургиневича разыскивает милиция
В Полоцке на мосту в ДТП попали 8 автомобилей
В Ольшанах бесправник удирал от гаишников на задней передаче
На одного педиатра в Беларуси - 800 детей
Беларусь планирует сократить импорт российского газа