От налоговой скрывали миллионы долларов

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Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, госбюджет недополучил миллионы долларов.

Так, одна белорусская фирма оказывала услуги в сфере международного корпоративного права по вопросам оптимизации налоговой нагрузки с использованием иностранных компаний, а также по регистрации и обслуживанию деятельности компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, сообщает kgk.gov.by.

Но в итоге выручка за оказание услуг поступала на расчетные счета подконтрольной иностранной организации, которая зарегистрирована в Гибралтаре и в учете ОДО не отражалась.

Таким образом минская фирма скрывала от налогообложения выручку в особо крупном размере.

За несколько лет размер сокрытого дохода составил не менее 3,5 миллиона долларов.