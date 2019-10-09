2019-10-09T14:41:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

От налоговой скрывали миллионы долларов

Специалисты поделились подробностями «офшорного дела»
Сергей ДЕМИДОВ
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От налоговой скрывали миллионы долларов.От налоговой скрывали миллионы долларов.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, госбюджет недополучил миллионы долларов.

Так, одна белорусская фирма оказывала услуги в сфере международного корпоративного права по вопросам оптимизации налоговой нагрузки с использованием иностранных компаний, а также по регистрации и обслуживанию деятельности компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, сообщает kgk.gov.by.

Но в итоге выручка за оказание услуг поступала на расчетные счета подконтрольной иностранной организации, которая зарегистрирована в Гибралтаре и в учете ОДО не отражалась.

Таким образом минская фирма скрывала от налогообложения выручку в особо крупном размере.

За несколько лет размер сокрытого дохода составил не менее 3,5 миллиона долларов.

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@TrueKPRU
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