На БелАЭС готовятся к первым испытаниям

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Белорусскую АЭС строят много лет. Еще 8 лет назад «Комсомолка» писала, что на месте строительства белорусской АЭС устраивают экскурсии для первоклашек. И вот уже в Островце готовятся к испытаниям.

На первом блоке Белорусской АЭС готовятся провести испытания с имитаторами ядерного топлива, сообщает belta.by.

Специалисты уверены, что на сегодня физическая готовность станции составляет более 80% (97% - первый блок, 70% - второй).

Но ответа на вопрос, который не раз задавали «Комсомолке» жители Островца - «Кто даст голову на отсечение, что новая белорусская АЭС не рванет?» - мы так и не услышали.