Выставлены на продажу стройрынок в Уручье и парк «Дримлэнд»

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В начале октября «Комсомолка» писала, что в Беларуси ждут, что бизнесмена Юрия Аверьянова экстрадируют из Германии, а его дочь Викторию - из Москвы. Викторию Аверьянову обвиняют в уклонении от уплаты налогов на крупную сумму. Уголовное дело возбуждено и в отношении отца Виктории Юрия Аверьянова: его обвиняют в неуплате налогов и злоупотреблении служебными полномочиями.

Его объявили в международный розыск, после чего задержали в Германии.

Напомним, Юрий Аверьянов - бизнесмен, известный как основатель парка аттракционов «Дримлэнд», соучредитель клубов Madison Club, «Блиндаж» и «Африка». В начале 90-х он открыл вещевой рынок на стадионе «Динамо», затем авторынок в Малиновке и строительный - в Уручье.

Сейчас начинается продажа его активов.