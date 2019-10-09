В Полоцком погранотряде офицер на рабочем месте пытался покончить жизнь самоубийством. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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ЧП случилось в Полоцком погранотряде.

В рабочем кабинете при попытке суицида путем нанесения повреждения в области шеи в рабочем кабинете был обнаружен офицер управления пограничного отряда, сообщает gpk.gov.by.

Коллеги офицера отреагировали молниеносно: пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и сразу доставили в реанимацию Полоцкой больницы.

По предварительной информации, угрозы жизни военнослужащего нет. Офицеру 27 лет.