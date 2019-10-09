2019-10-09T22:10:12+03:00
Спорт
КП Беларусь

КХЛ. Минское «Динамо» в Риге уступило команде, которая проигрывала восемь матчей подряд

Провалили первый период
Захар ПЛАТОНОВ
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Любовь болельщиков проявляется по-разному.Любовь болельщиков проявляется по-разному.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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«Динамо» провело очередной матч в КХЛ. После домашней серии «зубры» отправились на выезд, который начался матчем с рижским «Динамо». Ситуацию минчан осложнял тот факт, что оба основных вратаря - Юнас Энрот и Александр Осипков - получили травмы. В распоряжении тренерского штаба остались Михаил Карнаухов, который лишь недавно восстановился после травмы и успел провести несколько матчей за фарм-клуб «Динамо-Молодечно» и 19-летний Никита Толопило. В итоге тренеры доверили место в воротах Толопило. Уже к 8-й минуте он пропустил дважды. Не сказать, что играл плохо именно вратарь. Просто это был явно не день минчан. Первый период завершился со счётом 3:1 в пользу Риги. Казалось, ещё будет много заброшенных шайб. Однако этот счёт продержался до конца третьего периода. Минчане смогли сократить отставание до минимума, но сравнять счёт не получилось. В итоге поражение - 2:3. Так команда из Риги прервала серию из восьми поражений.

«Динамо» Рига – «Динамо» Минск - 3:2

Шайбы: 1:0 – 3 Эштон 1:1 – 7 Еременко (Граньяни) 2:1 – 7 Мейя (Сотниекс) 3:1 – 9 Эштон (Мейя) 3:2 – 52 Костицын.

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