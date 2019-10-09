Запуск БелАЭС перенесен на 2020 год

Срок ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС под Островцом уже сдвигался

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Запуск БелАЭС перенесен на начало следующего года.

Напомним, «Комсомолка» писала про это еще весной.

Срок ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС под Островцом уже сдвигался. Например, из-за инцидента с корпусом реактора, с которым неаккуратно обошлись во время погрузки.

- Пока откладывается запуск первого блока аж на год. Боюсь, как меня информируют контролеры, что, может быть, Россия попросит еще смещения этого срока, что уже вообще недопустимо, - говорил Александр Лукашенко в сентябре прошлого года.

Еще в марте источники «Комсомолки», имеющие непосредственное отношение к монтажу оборудования на БелАЭС, были уверены, что до конца года работы на первом энергоблоке завершить не смогут.

Так и произошло.

- Мы сейчас находимся на этапе согласованного графика готовности к циркпромывке, - сообщает 9 октября belta.by слова директора станции Михаила Филимонова.

- Впереди у нас физпуск, который ожидается в районе января, конкретная дата будет зависеть от пусковых операций, - пояснил специалист.