Похожий на коллегу минчанин оформил на его паспорт кредиты на технику

Мошенник украл паспорт знакомого и оформил на его кредиты. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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Минскими правоохранителями завершено расследование дела о мошенничестве, проинформировали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

История началась с того, что 24-летнему жителю столицы банк предъявил требование: оплатить кредитные задолженности. Мужчина был в шоке: кредит не оформлял, в долг ничего не покупал. Так в чем же дело?

– В милицию обратился потерпевший и сообщил, что неизвестный оформил на его имя кредиты на покупку бытовой техники. Сумма ущерба превысила две тысячи белорусских рублей, – уточнили в пресс-службе.

Вскоре удалось выяснить, кто провернул обманную схему. Мошенником оказался 23-летний коллега минчанина. Мужчина копался в вещах товарища и нашел там паспорт. С документом он побежал в ближайший магазин бытовой техники и оформил кредиты.

– Сотрудники банка не заподозрили подлога: документ был настоящим, да и внешне покупатель был тем же человеком, что на фото в паспорте, – пояснили в ГУВД.

Пользуясь внешним сходством мошенник легко оформил кредиты. Но приобретенной техникой пользоваться не стал: быстренько перепродал все в интернете, а деньги потратил на другие покупки.

На данный момент фигурант задержан, дело передано на правовую оценку.