В Лунинецком районе безработный педофил развращал детей в соцсетях

Он вел переписки на интимные темы и предлагал секс

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Правоохранителям райцентра на Брестчине на днях стало известно о горожанине, который ведет в соцсетях страницу мягко говоря «фривольного» содержания. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД.

Так по оперативной информации 31-летний житель Лунинца во «ВКонтакте» завел завуалированную страничку, чтобы вести переписки на определенные интимные темы. В качестве «друзей» безработный лунинчанин выбирал подростков, младше 16 лет.

– Изначально мужчина просто переписывался с подростками, затем переходил к темам интима и близости, а впоследствии предлагал секс, – пояснили в пресс-службе.

Оперативниками установлены все дети, с которыми педофил «общался». Сообщается, что одной из потерпевших, девочке до 16 лет, обвиняемый в переписке отправил порнофотографии. Точный возраст школьницы был ему известен.

– На данный момент фигурант задержан и помещен в ИВС, определяется его причастность к аналогичным правонарушениям. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в развратных действиях в отношении малолетних. Дело еще будет передано на правовую оценку, – добавили в МВД.