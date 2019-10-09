В Лунинецком районе безработный педофил развращал детей в соцсетях
Правоохранителям райцентра на Брестчине на днях стало известно о горожанине, который ведет в соцсетях страницу мягко говоря «фривольного» содержания. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД.
Так по оперативной информации 31-летний житель Лунинца во «ВКонтакте» завел завуалированную страничку, чтобы вести переписки на определенные интимные темы. В качестве «друзей» безработный лунинчанин выбирал подростков, младше 16 лет.
– Изначально мужчина просто переписывался с подростками, затем переходил к темам интима и близости, а впоследствии предлагал секс, – пояснили в пресс-службе.
Оперативниками установлены все дети, с которыми педофил «общался». Сообщается, что одной из потерпевших, девочке до 16 лет, обвиняемый в переписке отправил порнофотографии. Точный возраст школьницы был ему известен.
– На данный момент фигурант задержан и помещен в ИВС, определяется его причастность к аналогичным правонарушениям. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в развратных действиях в отношении малолетних. Дело еще будет передано на правовую оценку, – добавили в МВД.
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