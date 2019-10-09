2019-10-09T19:32:02+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Стрельба рядом с синагогой в немецком Галле: двое граждан погибли, только один из нападавших задержан

Полиция просит горожан не покидать дома, введен «комендантский час»
Надежда БУТОВИЧ
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Неизвестные в камуфляже открыли стрельбу и убили мирных жителей. Фото: BILD/NonstopNewsНеизвестные в камуфляже открыли стрельбу и убили мирных жителей. Фото: BILD/NonstopNews
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ЧП произошло в одной из федеральных земель ФРГ на территории бывшего ГДР в среду, 9 октября. Издание Bild сообщило, что в городе Галле (Саксония-Анхальт) вооруженные люди в камуфляже из автоматов и винтовок обстреляли местную синагогу, бросили гранату на старом еврейском кладбище и пытались проникнуть в здание, где находилось до ста человек.

– Во время расстрела района Паулюса, в котором располагается синагога, погибли по меньшей мере два человека. Выстрелы производились из различного оружия, была брошена взрывчатка. На данный момент можно точно сказать, что нападавшие хотели именно проникнуть в религиозное здание. Несколько вооруженных злоумышленников все еще находятся в бегах, один из «стрелков» задержан, – передают журналисты сообщения правоохранителей.

Взрыв прозвучал на старом еврейском кладбище. Фото: Imago.

Взрыв прозвучал на старом еврейском кладбище. Фото: Imago.

В пресс-службе полиции обратились к местному населению с просьбой не покидать свои жилища и продолжать соблюдать крайнюю осторожность. В городе приняты особые меры безопасности: закрыт железнодорожный вокзал, усилена охрана в районах Дрезденской синагоги и еврейского кладбища.

Напомним, именно 9 октября весь мир отмечает один из главнейших еврейских праздников «Йом-Кипур»: день поста, покаяния и отпущения грехов.

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