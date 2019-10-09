Правительство Беларуси утвердило график переноса рабочих дней в 2020 году

За перенос рабочих дней в 2020 году будет несколько рабочих суббот. Фото: pixabay.com.

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Белорусское правительство определилось с переносом рабочих дней в будущем году. Об этом пресс-служба Совмина проинформировала в сообщении на сайте ведомства.

– Решение о переносе рабочих дней в 2020 году закреплено соответствующим 688 Постановлением правительства, – уточнили в пресс-службе.

Так на Новый год мы будем отдыхать среди недели: с вечера 31 декабря до пятницы 3 января. Рабочий четверг второго числа придется отработать в субботу. Но зато после небольшого рабочего рывка нас снова ждут более-менее продолжительные выходные: 5,6,7 января будем дома и отпразднуем Рождество. А за рабочий понедельник шестого числа снова поработаем в субботу одиннадцатого января.

В феврале переносов не предвидится, 8 марта выпадает на воскресенье и тут тоже без изменений в календаре. А вот в апреле запланирован перенос: вместо понедельника 27 апреля, мы будем работать в субботу 4 числа.

– Все организации смогут воспользоваться предоставленным правом и с учетом индивидуальной производственной спецификации выполнить перенос рабочих дней в другом порядке в соответствии с законодательством, – добавили в пресс-службе Совмина.