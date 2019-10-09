2019-10-09T20:12:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пьяный минчанин угнал Kia Sorento у коллеги, чтобы помириться с женой

До супруги он не доехал – попал в ДТП
Надежда БУТОВИЧ
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Нетрезвый угонщик разбил машину коллеги. Фото: ГУВД Мингорисполкома.Нетрезвый угонщик разбил машину коллеги. Фото: ГУВД Мингорисполкома.
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На днях в столице правоохранителям за рулем попался нетрезвый автоугонщик, проинформировали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома 9 октября.

В ходе разбирательства выяснилось, что 34-летний минчанин с утра сильно поссорился с супругой. Приехав на работу, все еще переживал из-за конфликта, а увидев ключи от машины коллеги, решил вернуться домой и помириться с женой. Правда, разрешения взять «Киа Соренто» он у хозяина не получил, тот в это время поехал в другой город по служебным делам.

– В итоге на угнанной чужой иномарке мужчина совершил аварию на проспекте Дзержинского. На ДТП выехали сотрудники ГАИ, которые и определили, что виновник аварии пьян, да к тому же угнал авто, – пояснили в пресс-службе.

Машину с небольшими механическими повреждениями вернули автовладельцу. Дело, возбужденное в отношении фигуранта, передано на правовую оценку.

К слову на днях «Комсомолка» сообщала о другом недобросовестном коллеге-автоугонщике, который в Минске взял и разбил машину товарища из… любопытства.

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