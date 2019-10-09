Гродненка украла «похоронные» деньги хозяйки квартиры, когда та умерла

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По подозрению в совершении кражи правоохранители Гродненщины задержали 25-летнюю сельчанку и ее сожителя, проинформировали об инциденте в пресс-службе УВД Гродненского областного исполкома.

Сообщается, что в одном из агрогородков в Гродненском районе пара снимала комнату в квартире вместе с хозяйкой. Осенью 2018 года пожилая женщина скончалась, и квартирантка первой проверила, что «плохо лежит».

– Задолго до своей кончины пенсионерка рассказала родственникам, что успела скопить на будущие похороны. Сумма немаленькая – примерно 2 тысячи долларов, мол, беспокоиться ни о погребении, ни о поминках не придется. Однако найти сбережения бабушки родные не смогли и решили обратиться в милицию, – пояснили в пресс-службе.

Выяснилось, что «похоронные» первыми нашла квартиросъемщица. Она разбирала старую мебель и наткнулась на долларовую заначку. Деньги отдавать родным старушки и не собиралась. Все это время с сожителем они жили на широкую ногу, даже купили подержанную машину.

Возбуждено уголовное дело по обвинению в краже.