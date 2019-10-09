2019-10-09T21:16:57+03:00
Общество
КП Беларусь

Видеофакт. В Могилеве коммунальщики забыли поставить заглушки на батареи и затопили полдома в многоэтажке

Пострадавшим обещают помочь, когда подсчитают ущерб
Надежда БУТОВИЧ
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Одной семье из-за подтопления пришлось съехать на временное жилье. Фото: стоп-кадр.Одной семье из-за подтопления пришлось съехать на временное жилье. Фото: стоп-кадр.
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ЧП произошло на днях в областном центре на Могилевщине, информирует «Беларусь 1». Сразу с началом отопительного сезона в одной из многоэтажек на бульваре Непокоренных жильцов настиг «вселенский потоп».

Сразу несколько квартир в доме оказались буквально залиты водой по вине коммунальщиков. Произведя замены батарей, работники не поставили заглушку – в итоге течь небывалого масштаба.

– На данный момент пострадавшие и работники местного ЖЭУ занимаются подсчетом нанесенного ущерба. Руководство управления коммунальных предприятий заверило, что виновных накажут, а жильцам окажут полную поддержку, – проинформировали ресурс.

Власти так же пообещали помочь жильцам «утонувших» квартир. Одна из семей на время переехала в предоставленное на безвозмездной основе временное жилье. Но судя по видео, такой ремонт батарей с подачей отопления может стоить половине владельцев квартир капитального ремонта жилища.

Подтопление в Могилеве..

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