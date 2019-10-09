2019-10-09T21:42:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Ивацевичами водитель во время аварии вылетел из авто через лобовое стекло

Мужчина погиб на месте ДТП
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель не справился с управлением, машина оказалась в кювете. Фото: УВД Брестского облисполкома.Водитель не справился с управлением, машина оказалась в кювете. Фото: УВД Брестского облисполкома.
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Смертельная авария произошла на территории Ивацевичского района в среду, 9 октября, проинформировали в пресс-службе УВД Брестского областного исполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в утренние часы, примерно в 10.40. В милицию позвонили очевидцы и рассказали, что недалеко от деревни Бусяж перевернулась легковая машина.

– По вызову на место ДТП прибыли сотрудники милиции. Выяснилось, что в аварию попала иномарка «Форд Галакси». Легковушка ехала по автотрассе направлением Слоним – Коссово. В какой-то момент 49-летний водитель, житель деревни Милейки в Ивацевичском районе, не справился с управлением из-за чего авто оказалось в правом по ходу движения кювете, где несколько раз перевернулось, – уточнили в пресс-службе.

Во время опрокидывания водителя выбросило из салона авто, он получил при этом травмы не совместимые с жизнью. По предварительной информации сельчанин был за рулем трезвым.

По факту аварии ГАИ проводит проверку.

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