Под Ивацевичами водитель во время аварии вылетел из авто через лобовое стекло

Водитель не справился с управлением, машина оказалась в кювете. Фото: УВД Брестского облисполкома.

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Смертельная авария произошла на территории Ивацевичского района в среду, 9 октября, проинформировали в пресс-службе УВД Брестского областного исполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в утренние часы, примерно в 10.40. В милицию позвонили очевидцы и рассказали, что недалеко от деревни Бусяж перевернулась легковая машина.

– По вызову на место ДТП прибыли сотрудники милиции. Выяснилось, что в аварию попала иномарка «Форд Галакси». Легковушка ехала по автотрассе направлением Слоним – Коссово. В какой-то момент 49-летний водитель, житель деревни Милейки в Ивацевичском районе, не справился с управлением из-за чего авто оказалось в правом по ходу движения кювете, где несколько раз перевернулось, – уточнили в пресс-службе.

Во время опрокидывания водителя выбросило из салона авто, он получил при этом травмы не совместимые с жизнью. По предварительной информации сельчанин был за рулем трезвым.

По факту аварии ГАИ проводит проверку.