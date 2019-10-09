2019-10-09T22:04:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пьяный витебчанин избил на улице двух женщин

Хулиган даже и не смог объяснить: за что и почему?
Надежда БУТОВИЧ
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Пьяный дебошир просто так избил женщин на улице. Фото: pixabay.com.Пьяный дебошир просто так избил женщин на улице. Фото: pixabay.com.
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На днях в областном центре на Витебщине мужчина беспричинно напал на двух горожанок, проинформировали в пресс-службе УВД областного исполкома.

Сообщается, что жертвами дебошира стали две подруги. Вечером они посидели на квартире у одной из витебчанок. Хозяйка пошла проводить гостью к автобусной остановке, куда заранее была вызвана машина такси. Но не успели они туда дойти, как на дам внезапно выбежал и напал неизвестный.

– Мужчина набросился на горожанок и стал их избивать. Одной из жертв удалось вырваться и убежать, она сразу же позвонила в милицию. К месту происшествия незамедлительно выбыли патрульные Первомайского района города, но преступник к тому моменту уже скрылся, – пояснили в пресс-службе.

Вскоре по горячим следам злоумышленника задержали. Хулиганом оказался 53-летний житель Витебска. В момент задержания мужчина был все еще сильно пьян, пояснить, почему он совершил нападение, он не смог.

Против хулигана возбуждено уголовное дело.

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